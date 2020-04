Durante las pasadas semanas, Harris Bricken ha estado trabajando sin parar, asesorando a clientes que interesados en importar equipo de protección personal (en inglés, PPE) y otros productos relacionados a la lucha contra el coronavirus, en particular de China.

Lamentablemente, justo en el momento que estos productos hacen más falta, se han agudizado los riesgos que siempre han existido a la hora de importar productos chinos. Estos incluyen el recibo de productos defectuosos o que no cumplen con las especificaciones necesarias, así como estafas por parte de personas que falsamente aseguran tener conexiones con fabricantes en China.

En este breve vídeo, nuestro abogado Fred Rocafort explica el proceso de debida diligencia que lleva a cabo nuestro estudio cuando un cliente desea importar PPE o productos relacionados de China. Para obtener más información sobre la importación de EPP desde China, consulte este seminario web grabado y para obtener un descuento del 20%, ingrese HB20.

For the past few weeks, Harris Bricken has been working nonstop as we advise clients interested in importing personal protective equipment (PPE) and other COVID-19 related products, particularly from China.

Unfortunately, just as these products are most needed, the risks that have always been present when importing Chinese products have become more acute. These include delivery of defective or non-compliant products, as well as scams by people who falsely claim to have connections with manufacturers in China.

In this short video, our attorney Fred Rocafort explains the due diligence process carried out by our firm when a client wishes to import PPE or related products from China. For more on importing PPE from China, please check out this recorded webinar and for a 20 percent discount please enter HB20.